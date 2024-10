Brücke von Lkw gerammt: U-Bahnlinie wird für mehrere Tage unterbrochen

Es krachte ohrenbetäubend, als ein Lkw Mitte Juli die Bahnüberführung an der U1-Haltestelle Meiendorfer Weg rammte. Die Ladung, ein Gabelstapler, stürzte auf die Straße. Um die Schäden zu reparieren, sperrt die Hochbahn jetzt für mehrere Tage die Strecke.

Seitdem der Sattelschlepper die Brücke beschädigt hatte, dürfen die Züge in Richtung Innenstadt an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen nur in Schrittgeschwindigkeit drüber fahren. Damit ist bald Schluss – allerdings ist für die Reparatur laut der Hochbahn eine Sperrung der U1 notwendig: Von Montag, 28. Oktober (Betriebsbeginn) bis Donnerstag, 31. Oktober um 4 Uhr fahren zwischen den Haltestellen Berne und Volksdorf in beide Richtungen Busse statt Bahnen.

U1-Brücke in Hamburg wird repariert: Busse statt Bahnen

Die Fahrtzeit wird sich so um etwa 20 Minuten verlängern, schätzt das Unternehmen. Fahrgäste können sich vor Ort auf Aushängen informieren, auf hvv.de oder in der HVV-App.

Währenddessen fahren bereits seit Montag auf der U1-Strecke zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Norderstedt-Mitte Ersatzbusse. Eine Woche lang wird dort am Stellwerk gearbeitet. Und auch Fahrgäste der S-Bahn-Linie S1 müssen zwischen Othmarschen und Bahrenfeld auf Busse umsteigen, genauso wie die Reisenden der Linie S2 zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet. (aba)