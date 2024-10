Bahn plant Bauarbeiten in den Ferien – diese Linien sind betroffen

Die Hamburger S-Bahn erneuert mehrere Brücken. In den Herbstferien sollen die Bauarbeiten ordentlich vorankommen, die Züge auf den Linien S1 und S2 können darum nicht durchfahren.

Die Hamburger S-Bahn plant für die zweiwöchigen Herbstferien ab kommenden Samstag Bauarbeiten auf den Linien S1 (Wedel-Flughafen/Poppenbüttel) und S2 (Altona-Bergedorf/Aumühle). Gebaut wird an den Eisenbahnüberführungen über die A7 und die Baurstraße in Altona, wie die S-Bahn mitteilt. Die Fahrgäste der S1 müssen deshalb zwischen Othmarschen und Bahrenfeld in Ersatzbusse umsteigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrs-Hammer! Hamburg prüft Straßenbahn für wichtige Strecke

Brückenarbeiten finden auch in der Nähe des Berliner Tors am Anckelmannsplatz und der Wendenstraße statt. Außerdem wird ein Bahnsteig der Station Billwerder-Moorfleet erneuert. Zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet fahren darum Ersatzbusse. Zusätzlich sollen zwischen Berliner Tor und Bergedorf Expressbusse verkehren. Auf der Baustelle an der Wendenstraße werde rund um die Uhr gebaut, um die Sperrung möglichst kurz zu halten, hieß es. (dpa/mp)