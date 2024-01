Bricht heute der Verkehr komplett zusammen? Bahnstreik trifft auf Bauernprotest

Am Montag hat die „Protestwoche“ der Landwirte begonnen, seit Mittwoch streiken die Lokführer. Nun fallen beide Proteste zusammen: Der Bahnstreik ist am Donnerstag im vollen Gange – und die Bauern haben eine weitere Sternfahrt durch Hamburg mit bis zu 750 Traktoren geplant. Der MOPO-Liveticker hält Sie über die aktuelle Situation auf Straße und Schiene auf dem Laufenden.

6:35 Uhr: In Hamburg sind die ersten Teilnehmer und Fahrzeuge aufgefahren. Die Polizei Hamburg hat auf einer interaktiven Karte die Routen der Traktorenaufzüge zusammengefasst.

Auf unserer Website haben wir eine interaktive Karte veröffentlicht, welche die angemeldeten Aufzüge in #Hamburg zeigt.

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 11, 2024

6.04 Uhr: Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Autofahrer an Autobahnauffahrten, aber auch auf Bundes- und Landesstraßen erneut auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Grund sind neuerliche Bauernproteste gegen geplante Subventionskürzungen. Betroffen von den Blockadeaktionen sind von von 6.30 Uhr bis 15.00 Uhr insgesamt rund 30 Auffahrten der Autobahnen 11, 14, 24 19 und 20.

Das ist geplant

Der heutige Tag droht sich für Hamburgs Pendler zur Belastungsprobe zu entwickeln. Da ist einmal der Lokführerstreik der GdL, der bereits seit Mittwoch läuft und den städtischen Zugverkehr weitgehend lahmgelegt hat: S-Bahnen fahren nur noch im Notbetrieb, 80 Prozent des Fernverkehrs fällt aus. Wer sich nicht in einen überfüllten Bus quetschen möchte, hatte am Mittwoch die Möglichkeit, aufs Auto auszuweichen.

Heute allerdings dürfte auch das schwierig werden: Denn nach der ersten Protestrunde am Montag haben auch die Landwirte für heute zu einer weiteren Protestfahrt aufgerufen. Laut der Hamburger Polizei wurden drei Protestzüge angemeldet, rund 750 Landmaschinen werden erwartet. Ein Demozug startet in Ahrensburg, ein zweiter in Wedel und ein dritter in Stade. Alle drei treffen sich zu einer Zwischenkundgebung auf dem Kleinen Grasbrook.

Darum geht es

Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) führt zurzeit einen Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Strittig ist im Kern eine Forderung der Gewerkschaft, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von gegenwärtig 38 Stunden auf 35 Stunden zu reduzieren – bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hat sich darauf bisher nicht eingelassen. Deshalb hat die GdL erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Der aktuelle Streik geht noch bis Freitag um 18 Uhr.

Die Landwirte widerrum protestieren gegen die geplanten Subventionskürzungen, die von der Bundesregierung aufgrund der Haushaltskrise beschlossen wurden. So sollen die Steuervergünstigung für Agrardiesel wegfallen, außerdem sollte für landwirtschaftliche Fahrzeuge künftig Kfz-Steuer fällig werden. Nach heftigem Protest des Bauernverbandes hat das Kabinett die Pläne teilweise zurückgenommen: eine Kfz-Steuer soll es nicht mehr geben, der Subventionsabbau beim Agrardiesel nur schrittweise erfolgen.