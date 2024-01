Vermüllter Jaguar brennt in Tiefgarage – Kneipen und Club evakuiert

Feuer im Schanzenviertel: Am Donnerstagabend ist ein Oldtimer in einer Tiefgarage zwischen Feldstraße und Neuer Kamp in Brand geraten. Umliegende Kneipen und das Knust wurden evakuiert.

Das Feuer war um 22.34 Uhr bemerkt worden. Zeugen meldeten den Brand eines Jaguars in der Tiefgarage, in der neben den Autos von Anwohnern auch abgedeckte Sammlerstücke stehen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Menschen in den umliegenden Kneipen sowie des Musikclubs Knust von der Feuerwehr vorsorglich aufgefordert, sich ins Freie zu begeben.

Um kurz nach Mitternacht waren die Löscharbeiten an dem Auto, in dem sich großen Mengen Müll befanden, beendet. Die Brandursache ist unklar. (ng)