Branko Goricki: Restaurant-Chef der „Brücke“ ist gestorben

Mitarbeiter und Stammkunden trauern um Branko Goricki: Der Inhaber des Restaurants „Brücke“ ist gestorben. Seit mehr als 30 Jahren steht sein Lokal in Harvestehude für traditionelle deutsche Küche und hat schon einige Promis angelockt.

Traditionelle deutsche Küche mit Pfiff: Seit Anfang der 90er kommt genau das in der „Brücke“ auf den Tisch. Mit dieser Idee war Branko Goricki damals einer der ersten in Hamburg. Bis heute werden in dem Lokal in der Innocentiastraße – beim U-Bahn-Viadukt in Harvestehude – Maultaschen, Linseneintopf, Rinderroulade und Pannfisch serviert. Auch Promis wie Wolfgang Joop und Ben Becker sollen schon bei Goricki gegessen haben.

Das Team trauert: „Branko, wir vermissen dich“

Nun trauert das Team um seinen Chef: „Wir haben lange gebraucht, um unsere Trauer in Worte zu fassen, es gibt aber keine Worte… einfach keine Worte…“, steht am Montag auf der Instagram-Seite des Restaurants. „Branko, wir wissen, dass Du immer bei uns bist…wir vermissen Dich… Dein Team“.

Auch die Stammkunden und Weggefährten sind traurig. „Es gibt Menschen, die das Leben so vieler anderer beeinflusst haben, ohne es auch nur zu ahnen“, schreibt da jemand. „Branko war so ein Mensch und viele, einschließlich mir, können dankbar sein, jemandem wie ihm begegnet zu sein.“

