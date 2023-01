Hamburg: „Saturn“ schließt Filiale – neues Kaufhaus zieht ein

Aus für die „Saturn“-Filiale in Bramfeld: Seit Mitte Januar ist der Elektro-Fachmarkt an der Bramfelder Chaussee dauerhaft geschlossen. Eine Kaufhauskette zieht nun in die Räumlichkeiten.

„Am 14. Januar 2023 hatte unsere unsere Filiale in Hamburg Bramfeld das letzte Mal geöffnet. Wir, das Team von Saturn Hamburg Bramfeld, sagen danke für deine Treue!“, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Unternehmens mit Hauptsitz in Ingolstadt.

„Alternativlos“: Aus für die „Saturn“-Filiale in Bramfeld

„Wir konnten trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln“, so das Unternehmen gegenüber dem „Abendblatt“. „Aus diesem Grunde war die Schließung des Marktes betriebswirtschaftlich leider alternativlos“.

Rund zwölf Mitarbeiter sollen von der Filial-Schließung betroffen sein – jedoch sollen alle in anderen Bereichen weiterbeschäftigt werden, weshalb kein Arbeitsplatz verloren gehe.

In die Räumlichkeiten soll nun eine „Woolworth“-Filiale ziehen. Für den Anbieter von Geschenk-, Dekorations- und Elektroartikeln, sowie von Bekleidung und Drogerie wäre das der elfte Standort in Hamburg. (elu)