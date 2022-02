Traditionsreicher Standort: Block House eröffnet neue Filiale in Hamburg

55 Block House-Restaurants gibt es mittlerweile europaweit, 44 davon in Deutschland und 15 in Hamburg – ein regelrechtes Fleisch-Imperium. Nun macht die Hamburger Steakhouse-Kette eine Filiale in der Hansestadt zu – und eröffnet an einem ganz besonderem Standort mitten in der City.

Gänsemarktpassage ade! Nach 43 Jahren wird das Block House in der ersten Etage schließen. Grund: Der traditionsreiche Gebäudekomplex wird abgerissen. Dafür ist aber nun ein ebenso exklusiver Standort gefunden worden. Wie das „Abendblatt“ berichtet, soll das Restaurant direkt gegenüber ins nagelneue Deutschlandhaus einziehen.

Hamburg: Block House zieht ins Deutschlandhaus ein

Erst vor wenigen Tagen sei der Mietvertrag mit der ABG Real Estate Group unterschrieben worden, heißt es. Demnach soll das neue Restaurant eine Fläche von 465 Quadratmetern im Erdgeschoss beziehen. Geplant sind 140 Sitzplätze im Innenraum und weitere auf der Terrasse.

Das historische Deutschlandhaus an der Ecke Dammtorstraße/Valentinskamp aus den 1920er Jahren war 2019 abgerissen worden. Das neue Gebäude wurde von Hamburgs Star-Architekten Hadi Teherani entworfen: Ein Millionen-Projekt, das vorrangig als Bürogebäude genutzt werden soll, aber auch Wohnungen, Gastronomie und Einzelhandel beherbergen wird.

Der Rohbau des neuen Deutschlandhauses am Gänsemarkt. 2023 soll der Bau von Star-Architekt Hadi Teherani fertig sein.

Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant. Bis dahin soll es laut der Zeitung keine Entlassungen geben. Die 32 Mitarbeiter sollen bis zur Neueröffnung an anderen Standorten eingesetzt werden. (idv)