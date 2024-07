Darum wird Planten un Blomen jetzt teilweise geschlossen

Immer wieder werden in Hamburg Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Im Juni wurden auch verdächtige Flächen in Planten un Blomen entdeckt. Zur Ausgrabung werden Teile des Parks in der kommenden Woche für zwei Tage geschlossen.

Der Kampfmittelräumdienst hat im Hamburger Park Planten un Blomen auf Luftbildern verdächtige Flächen entdeckt. Um sie genauer zu untersuchen, bleibt die Parkfläche am 16. und 17. Juli zwischen Messe, Dammtor und Marseiller Promenade geschlossen, wie das Bezirksamt Mitte mitteilte. Der Alte Botanische Garten und die Wallanlagen bleiben geöffnet.

Parkfläche bleibt am 16. und 17. Juli geschlossen

Nach dem Freilegen kann demnach festgestellt werden, ob es sich um Kampfmittel oder andere Gegenstände handelt. Bei einem möglichen Kampfmittelfund erarbeitet der Kampfmittelräumdienst zusammen mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte einen Evakuierungsplan und informiert die Anwohnerschaft.

„In Abstimmung mit der Feuerwehr war bereits im Juni geplant worden, die Ausgrabung erst nach der EM stattfinden zu lassen, wenn die Einsatzkräfte wieder mehr freie Kapazitäten haben“, sagte Elsa Scholz, Sprecherin des Bezirksamts Mitte. (dpa/mp)