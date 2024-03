Bittere Statistik: Nirgendwo fallen so viele durch die Fahrprüfung wie hier

„Bitte rechts ranfahren. Ihre Prüfung ist hiermit leider vorzeitig beendet.“ In keinem Bundesland fallen die Fahrschüler so oft durch die praktische Prüfung wie in Hamburg. Das zeigt eine Auswertung des TÜV. Gibt es dafür einen Grund? In einer anderen Kategorie ist die Hansestadt wiederum Spitzenreiter.

In ganz Deutschland sind demnach um die 30 Prozent, die beim ersten Versuch durch die praktische Fahprüfung rasseln. In Hamburg sind es mit 45 Prozent also nicht nur überdurchschnittlich viele Durchfaller, die Hansestadt steht im Bundesländer-Ranking sogar auf dem letzten Platz. Und das schon seit mehreren Jahren.

Warum fallen in Hamburg so viele durch die Prüfung?

Dahinter kommen das Saarland (40 Prozent) sowie Berlin und Bremen (37 Prozent). Am besten schneiden übrigens die Fahrschüler in Schleswig-Holstein ab: Nur jeder vierte muss hier die Prüfung wiederholen.

Kurt Bartels, Vize-Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, sagte dem NDR bereits, dass die erhöhte Nutzung von Smartphones ein Grund für die Unaufmerksamkeit der Fahrschüler sein könnte. Aber auch das erhöhte Verkehrsaufkommen und die Menge der Regelungen trügen ihren Teil dazu bei. In Großstädten gebe es zudem sowieso immer „eine höhere Durchfallquote als in ländlichen Gebieten, weil das Verkehrsaufkommen ein anderes ist“.

In der theoretischen Prüfung sind Hamburger Spitze

Zudem, auch das zeigt die Auswertung, ist mehrfaches Scheitern in den Prüfungen keine Seltenheit mehr. Das belaste wiederum das Prüfungssystem. Unter anderem deshalb müssen Prüflinge in Hamburg teils monatelang auf einen Termin warten. Ein anderer Grund dafür ist der Fachkräftemangel beim TÜV.

Paradox: In der theoretischen Prüfung stehen die Hamburger Fahrschüler wiederum auf Platz 1 des Rankings, nur 35 Prozent fallen hier durch. Dahinter kommen Schleswig-Holstein (36 Prozent) und Hessen (37 Prozent). Die meisten rasseln in Berlin durch, nur etwa die Hälfte besteht die Prüfung hier beim ersten Mal.