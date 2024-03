„Weiträumig umfahren“: Wasserrohrbruch sorgt für Chaos auf wichtiger Verkehrsader

Ärger für Hamburgs Pendler: Die Elbchaussee ist am Montag zwischenzeitlich komplett gesperrt worden – wegen eines Rohrbruchs. Die Polizei regelt den Verkehr und bittet alle Autofahrer, den Bereich „weiträumig zu umfahren“.

Ab 14 Uhr sprudelte plötzlich Wasser auf den Asphalt. Zeugen informierten die Polizei und Hamburg Wasser, die viel befahrene Route wurde in Höhe Susettestraße zunächst stadteinwärts gesperrt. Später, als die Wassermassen mehr wurden, mussten beidseitig Sperrungen aufgestellt werden.

Am Nachmittag dann zumindest etwas Entspannung für die Verkehrslage auf der Elbchaussee: Die komplette Sperrung konnte aufgehoben werden, der Verkehr an der Stelle des Rohrbruchs vorbeigeleitet werden.

Hamburg: Leitung nach Rohrbruch vom Netz genommen

„Die Leitung wurde vom Netz genommen“, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser am frühen Nachmittag der MOPO. Mitarbeiter des Entstördienstes seien vor Ort, um sich ein Bild vom Schaden zu machen. Dieser müsste erst lokalisiert werden, erst dann könne man Angaben zum Ausmaß machen.

Daher sei nicht abzusehen, wann die Arbeiten auf der Elbchaussee abgeschlossen sein werden. Der Verkehr sei laut Angaben der Verkehrsleitzentrale in dem Bereich „sehr stark beeinträchtigt“, er werde örtlich umgeleitet. Eine Sprecherin: „Am besten umfährt man die Stelle weiträumig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bluttat von Scheeßel: Nachbarn haben einen schrecklichen Verdacht

Gute Nachricht am Rande: Haushalte sind von dem Wasserrohrbruch nicht betroffen. Da es sich bei dem Rohr nur um eine sogenannte Versorgungsleitung handele, könne Wasser über andere Wege an Haushalte geleitet werden, so die Sprecherin weiter.