Bitte recht freundlich: Hamburg nimmt am „Blitzermarathon“ teil

Autofahrer sollten am Freitag in Hamburg ganz besonders auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit achten. Sonst wird es teuer – bis 21 Uhr nimmt die Hamburg am bundesweiten „Blitzermarathon“ teil, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sollen neben stationären Geschwindigkeitsmessungen auch Messungen mit mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanhängern durchgeführt werden.

Außerdem werden Beamte der Polizei überall in der Stadt die Geschwindigkeit mit Handlasergeräten kontrollieren. (dpa/mp)