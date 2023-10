Bis zu 21 Grad: Kommt der Spätsommer ein letztes Mal zurück?

Mit viel Wind und Regen hat sich der Oktober in Hamburg bisher alles andere als „golden“ präsentiert. In der kommenden Woche könnte sich allerdings ein alter Bekannter für einen letzten Tanz melden: Zur Wochenmitte rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einem kurzen Spätsommer-Comeback.

Zunächst startet die neue Woche aber nass und grau. In der Nacht zum Montag ziehen dichtere Wolkenfelder auf und es setzt Regen ein – bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad. An der Küste wird es etwas windiger, es gibt mäßigen bis frischen Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung.

Regen ohne Sonne: Das Wetter in Hamburg am Montag

Am Montag ist es zeitweise bewölkt und es fällt vereinzelt etwas Regen, aber die Sonne lässt sich nur selten blicken. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 16 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Wind, an der See sogar starker Wind aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark bewölkt, hier und da fällt etwas Regen, aber vereinzelt klart es auch auf. Die Temperaturen sinken auf elf Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, an der See kann er teilweise frisch aus westlichen Richtungen wehen.

Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt und es kann hin und wieder etwas Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und größtenteils trocken bei rund 13 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, an der See droht stärkerer Wind aus Süd bis Südwest.

Zum Start in den Mittwoch ziehen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins zunächst dichte Wolken auf und es setzt Regen ein. Gute Nachrichten für Hamburg und das Umland: Hier lässt sich stattdessen die Sonne blicken. Die Temperaturen bleiben mild und erreichen maximal 18 bis 21 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der See kann er teilweise stark bis stürmisch werden und Sturmböen mit sich bringen.

Wetter in Hamburg: Bis zu 21 Grad am Mittwoch

Doch allzu lange hält das milde Oktoberwetter nicht an: Im Laufe des Mittwochs zieht ein neues Tief von der Ostsee her auf und bringt in der Nacht zum Donnerstag schauerartige Regenfälle mit. Die Temperaturen fallen auf elf Grad. Der Wind wird zeitweise stark böig und dreht von Südwest auf Nordwest, an der See sind Sturmböen möglich.