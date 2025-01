Bis in die kleinste Ritze: Warum dieser Kult-Imbiss jedes Jahr renoviert wird

Fischbrötchen mit Stremellachs, Bismarckhering oder Kräutermatjes: Nicht nur bei Touristen ist die „Brücke 10“ im Hamburger Hafen beliebt. Doch nun bleiben die Türen des Imbisses vorerst geschlossen – ganze zehn Tage lang. Er wird komplett leer geräumt, geschrubbt und gestrichen. Stammgäste kennen das Prozedere schon. Tatsächlich wird der Laden jedes Jahr zur gleichen Zeit komplett renoviert. Warum das so ist – und wo Fans trotzdem solange an ihre Fischbrötchen kommen.

Die „Brücke 10“ direkt an den Landungsbrücken zählt zu den besten Fischbrötchen-Läden der Stadt. Von der geräucherten Makrele und dem Stremellachs schwärmte auch schon der Sternekoch Stefan Fäth. Doch nun bleibt sie einige Tage geschlossen – wie üblich, denn: „Wir renovieren tatsächlich jedes Jahr um die gleiche Zeit den kompletten Laden“, sagt ein Mitarbeiter der MOPO. Alle Möbel kommen raus und werden zwischengelagert, sogar die Wandverkleidungen kommen runter. Nach der kompletten Grundreinigung werden auch alle Wände neu gestrichen.

Der Imbiss „Brücke 10“ in Hamburg wird jedes Jahr komplett renoviert

Warum der Aufwand? „Es gibt hier bei uns so viele Hohlräume. Die Brötchenkrümel verstecken sich wirklich in allen Ritzen und Ecken“, sagt ein Mitarbeiter der MOPO. Dazu käme noch Öl, das von eingelegtem Fisch heruntertropft. Das jährliche Groß-Reinemachen sei zwar keine Vorschrift, aber dort, wo Essen und Trinken ausgegeben wird, seien natürlich immer besondere Vorsichtsmaßnahmen angebracht.

Auf die Fischbrötchen müssen Fans solange trotzdem nicht verzichten: Nur acht Meter weiter bleibt „Die Lütte Brücke 10“ geöffnet, der kleine Ableger des Bistros. Dort gibt es auch Fish and Chips. Und am 23. Januar öffnet dann auch wieder die „Brücke 10“ – blitzeblank bis in jede Ritze. (mp)