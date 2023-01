Ein Matjesbrötchen mit Blick auf die Elbe, eine Dorade in geselliger Runde – was wären wir Hamburger ohne Fisch auf dem Teller? Nicht umsonst gilt der Pannfisch mit Senfsoße als Hamburger Traditionsgericht. Doch wo schmeckt der Fisch am besten? Stefan Fäth (28), Sternekoch im „Jellyfish“, hat der MOPO seine fünf liebsten Fisch-Restaurants in der Hansestadt verraten. Lesen Sie alle Empfehlungen mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Ein Matjesbrötchen mit Blick auf die Elbe, eine Dorade in geselliger Runde – was wären wir Hamburger ohne Fisch auf dem Teller? Nicht umsonst gilt der Pannfisch mit Senfsoße als Hamburger Traditionsgericht. Doch wo schmeckt der Fisch am besten? Stefan Fäth (28), Sternekoch im „Jellyfish“, hat der MOPO seine fünf liebsten Fisch-Restaurants in der Hansestadt verraten.

„Brücke 10“

„Hier, direkt an den Landungsbrücken, gibt es das beste Fischbrötchen der Stadt!“, sagt Stefan Fäth. „Am besten schmecken mir die Fischbrötchen mit Rauchfisch, also mit geräucherter Makrele oder Stremellachs. Da kommt dann auch kein Salat und keine Soße mit aufs Brötchen, nur der Fisch. Dazu ein Alsterwasser mit Blick aufs Wasser trinken – das lohnt sich auch immer mit Besuchern, die nicht aus Hamburg kommen.“

Die leckersten Fischbrötchen gibt es laut Sternekoch bei der „Brücke 10“ an den Landungsbrücken. Patrick Sun Die leckersten Fischbrötchen gibt es laut Sternekoch bei der „Brücke 10“ an den Landungsbrücken.

Brücke 10 an den Landungsbrücken (St. Pauli), Mo-Sa 10-22 Uhr, So 9-22 Uhr, Tel. (040) 33 39 93 39

„La Sepia“

„Das ist für mich das perfekte Sommer-Restaurant. Hier sitzen die Gäste bei schönem Wetter draußen. Die Atmosphäre erinnert mich immer an einen Portugal-Urlaub. Die Gäste können ganze Fische auf einer Platte bestellen, zum Teilen für die Runde. Wie zum Beispiel die Dorade, dazu gibt es gebratene Kartoffeln und Gemüse. Hier lohnt sich auch einfach eine Schüssel mit Miesmuscheln. An der Fischtheke kann man sich den frischen Fisch auch vorher anschauen.“

Carlos Nunes leitet das „La Sepia“, posiert hier mit Kellnerin Susana Teixeira. Patrick Sun Carlos Nunes leitet das „La Sepia“, posiert hier mit Kellnerin Susana Teixeira.

Neuer Pferdemarkt 16 (Sternschanze), Mo-So 12-23 Uhr, Tel. (040) 43 224 84

„Hummer Pedersen“

„Hier lohnt sich der Pannfisch, der Hamburger Klassiker! Dazu gibt es Senfsoße, Bratkartoffeln und Gurkensalat. Gastraum und Küche sind in einem Raum, das heißt, die Gäste können den Köchen bei der Arbeit zusehen. Bekannt ist ,Hummer Pedersen‘ natürlich für den Hummer, der hier ganz klassisch zubereitet wird, mit Cocktailsoße oder geklärter Butter. Das Restaurant ist eine gute Empfehlung für den Lunch. Mittags bekommt man hier auch ohne Reservierung einen Tisch.“

Lukas Schröder, Küchenchef bei „Hummer Pedersen“, serviert Pannfisch mit Senfsoße. Patrick Sun Lukas Schröder, Küchenchef bei „Hummer Pedersen“, serviert Pannfisch mit Senfsoße.

Große Elbstraße 152 (Altona-Altstadt), Mo-Mi 12-18, Do-Sa 12-22 Uhr, Tel. (040) 52 29 939 26

„XO Seafoodbar“

„Das Restaurant ist etwas gehobener, die Atmosphäre aber trotzdem entspannt. Hier kann man im Sommer gut draußen sitzen. Es gibt kleine Gerichte, sodass man viele verschiedene probieren kann. Die Karte wechselt häufig, aber ich habe hier schon sehr gute Schwertmuscheln mit Spinat und Buttersoße gegessen. Das Besondere ist, dass die Köche alle Teile des Fisches verwenden, vom Kopf bis zur Flosse. Die Fisch-Backen lohnen sich auch sehr, sie sind besonders saftig und zart. Auch die Weinkarte ist sehr vielfältig.“

XO Seafoodbar: Clara Hunger ist die Küchenchefin

Paul-Roosen-Straße 22 (St. Pauli), Mi-Fr ab 17.30 Uhr, Sa und So ab 14 Uhr, Tel. (0151) 72 42 30 46

„Rive Fish & Faible“

„Das Rive ist toll, wenn man mal schicker essen gehen möchte. Es gibt hier Klassiker wie Pannfisch oder Kabeljau mit Senfsoße, aber auch moderne Fischküche. Dadurch kann man hier wirklich für jeden Geschmack etwas finden. Ich mag dort besonders die Krustentier-Ceviche mit Krabben und Garnelen. Auch das Tartar vom Yellowtail Kingfish hat mir gut geschmeckt.“

Im „Rive“ essen die Gäste mit Blick aufs Wasser: Küchenchef Felix Dietz. Patrick Sun Im „Rive“ essen die Gäste mit Blick aufs Wasser: Küchenchef Felix Dietz.

Van-der-Smissen-Straße 1 (Altona-Altstadt), Di-Fr 12-24 Uhr, Sa und So 13-24 Uhr, Tel. (040) 38 059 19

Das „Jellyfish“ in Eimsbüttel

Stefan Fäths Fisch-Restaurant „Jellyfish“ wurde dieses Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Der 28-jährige Küchenchef ist bekannt für seine kreativen Gerichte wie Jakobsmuscheln mit Curry oder Garnelen-Currywurst. Abends gibt es hier edle Vier- bis Acht-Gang-Menüs, mittags aber auch drei Gänge ab 45 Euro.

Sternekoch Stefan Fäth vom „Jellyfish“ Jellyfish/hfr Sternekoch Stefan Fäth vom „Jellyfish“

Und Stefan Fäth hat noch zwei weitere Läden eröffnet: In der „Jellyfish-Bude“ in der Neustadt (Große Bleichen 21) gibt es Fischbrötchen vom Sternekoch. „Die Brötchen werden extra für uns gebacken“, sagt er. „Darauf kommen neben dem Fisch auch selbst gemachte Remoulade und eingelegte rote Zwiebeln.“ Nur ein paar Meter weiter gibt es in Fäths „Schmidtchen Restaurant“ warme Fischgerichte für jeden Geldbeutel.

Weidenallee 12 (Eimsbüttel), Mi-So 18-21 Uhr (Abend-Karte), Sa und So 12-14 Uhr (Bistro-Karte), Tel. (040) 41 054 14