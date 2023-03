Biker stirbt bei U-Turn: Autofahrer wehrt sich gegen Geldstrafe

Vor vier Jahren ereignete sich in Farmsen-Berne ein schwerer Unfall. Ein Autofahrer machte einen U-Turn und übersah dabei einen neben ihm fahrenden Motorradfahrer. Der kollidierte mit dem Golf und starb kurz darauf. Der Autofahrer wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch dagegen wehrt er sich jetzt.

Ein verbotenes Wendemanöver kostete einen 48 Jahre alten Motorradfahrer im Juni 2019 das Leben. Der Biker war an jenem Sonntagnachmittag, den 30. Juni, gegen 15.30 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja ZX-10R auf der August-Krogmann-Straße unterwegs. Der 48-Jährige befuhr die linke Spur in Richtung Rahlstedt, neben ihm fuhr ein schwarzer VW Golf.

Das könnte Sie auch interessieren: „Aktenzeichen XY“ zum Kopfschuss am Sportplatz – Polizei geht neuen Hinweisen nach

Der machte unter der Brücke an der U-Bahnstation Farmsen plötzlich ein unerlaubtes Wendemanöver, zog über die linke Spur, wo der Biker fuhr. Dann kam es zur Kollision. Der Motorradfahrerkonnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die hintere Tür des Wagens stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Ein Notarzt reanimierte den Mann auf dem Weg ins Krankenhaus, wo er jedoch später starb.

Biker rast in abbiegendes Auto und stirbt: Fahrer vor Gericht

Der VW-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Das Amtsgericht Barmbek verurteilte ihn in einem Prozess am 7. Dezember 2021 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 9750 Euro (150 Tagessätze à 65 Euro). Gegen dieses Urteil legte der heute 35-Jährige Berufung ein. Am Donnerstag wird der Fall erneut verhandelt – diesmal vor dem Hamburger Landgericht. (jek)