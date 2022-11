„Bike wie Flasche leer“: Wem gehört dieses besondere „Motorrad“?

„Beinhart wie‘n Rocker, beinhart wie‘n Chopper“, so dengeln Motorradfahrerinnen und -fahrer dem Torfrock-Klassiker zufolge über die Straßen. Manchmal stoppt die Bike-Fans der im Lied besungene Begrenzungspfahl – aber es können auch ganz andere Sachen passieren. In einen kuriosen Fall ist sogar die Hochbahn involviert.

Auch Motorrad-Freund:innen lassen ihr geliebtes Zweirad offenbar ab und an einmal stehen, um sich mit Bus oder Bahn durch Hamburg zu bewegen. So ging es vor kurzem auch einer unbekannten Person, die dabei einen Flaschenhalter in Motorradform transportierte – und prompt im Bus liegen ließ.

Hochbahn: Motorrad-Flaschenhalter landet im Fundbüro

„Da bekommt Vollgas doch gleich eine ganz neue Bedeutung“, twitterte das Zentrale Fundbüro am Mittwoch. Denn dort ist der Bike-Flaschenhalter, der offenbar aus Metall gefertigt wurde und einer Harley-Davidson ähnelt, mittlerweile gelandet.

Da bekommt #Vollgas doch gleich eine ganz neue Bedeutung! Dieser kunstvolle #EasyRider hat über einen Bus der @hochbahn seinen Weg zu uns ins #Fundbüro gefunden und kann noch bis zum 02.01. mit einem qualifizierten Eigentumsnachweis abgeholt werden. pic.twitter.com/xAcpcJOEQq — Zentrales Fundbüro Hamburg (@ZFB_Hamburg) November 2, 2022

Der Eigentümer oder die Eigentümerin könne sich noch bis zum 2. Januar in Bahrenfeld melden – müsse aber einen „qualifizierten Eigentumsnachweis“ mitbringen. Wann und in welchem Bus genau das kleine Kunstwerk verloren gegangen ist, teilte das Zentrale Fundbüro nicht mit.

Auch die Hochbahn schaltete sich in die Suche ein und sprach dabei neben den Bike-Fans auch Freund:innen italienischer Fußballweisheiten an, denn: „Bitte melde dich! Dein Bike fühlt sich wie Flasche leer“ – frei nach Ex-Bayern München-Trainer Giovanni Trapattoni.