„Falsch geparkter“ Bienenschwarm sorgt für Aufregung in der Speicherstadt

Auf ein eher ungewöhnliches Problem beim Ausparken ist der Besitzer eines Wagens in der Speicherstadt gestoßen: Er wurde von einem Bienenschwarm „zugeparkt“.

Einen sehr speziellen Platz auf der Suche nach einem neuen Zuhause hat ein Bienenschwarm am Mittwoch in Speicherstadt angesteuert: eine am Straßenrand geparkte Limousine. Hunderte Bienen surrten um das Auto herum, bevor sie den Radkasten des linken Vorderrads zum Ziel erkoren.

Wenn ein Bienenvolk auf der Suche nach einem neuen Platz für einen Stock ist, schwärmt die Bienenkönigin mit ihrem Volk aus und nistet sich zwischenzeitlich durchaus auch an ungewöhnlicheren Orten, wie in Schornsteinen ein – oder eben im Radkasten eines Autos.

Die Bienen siedeln sich an dem Vorderreifen eines Autos in der Speicherstadt an. / Florian Quandt Die Bienen siedeln sich an dem Vorderreifen eines Autos in der Speicherstadt an.

In der Speicherstadt riefen Passanten einen Imker und machten damit alles richtig: Diese haben Know-How und Ausrüstung, um einen Bienenschwarm einzusammeln und umzusiedeln. Der Imkerverband Hamburg hat extra für solche Fälle für alle Bezirke Hamburgs eine Schwarmfänger-Liste angelegt.

Sobald der Schwarmfänger die Königin ausgemacht und eingesammelt hat, löst sich auch das Problem des „falsch geparkten“ Schwarms in Speicherstadt von allein: Wo die Königin hingeht, folgt das gesamte Volk. (mp)