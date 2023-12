Bibber-Kälte in Hamburg: So wird das Wetter zum Wochenstart

Winterjacke und dicke Socken bleiben an: Es friert weiter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Montag gibt es Höchstwerte um null Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen auf bis zu minus 5 Grad.

Am Montag erwarten die Hamburger laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gebietsweise leichter Schneefall und Höchstwerte um den Gefrierpunkt. An den Küsten kommt frischer südöstlicher Wind auf. In der Nacht zu Dienstag ist es meist stark bewölkt, und es fällt ein wenig Schnee. Die Tiefstwerte liegen dann bei minus 1 bis minus 5 Grad. Im Vergleich zum Südosten Deutschlands ist das noch angenehm: Dort sollen die Temperaturen nachts derzeit auf bis zu minus 20 Grad fallen!

Nachts fallen die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf minus 5 Grad

„Der Winter ist da und bleibt in Teilen des Landes auch noch längere Zeit“, sagt Diplom-Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst.

Auch am Dienstag fallen im Norden laut den Wetterexperten ein paar Schneeflocken. Die Höchstwerte auf den Inseln und an der Küste liegen um die 2 Grad, im Binnenland um den Gefrierpunkt. Und Mittwoch fällt bei Höchstwerten zwischen 1 und 3 Grad zeitweise Regen oder Schneeregen. (mp)