Betrunken durch Hamburg: Autofahrer verursacht Trümmerfeld

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag für Chaos auf der Langenfelder Straße, Höhe Alsenplatz (Altona-Nord) gesorgt. Bei einer Suff-Fahrt demolierte er mehrere Autos und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr in Altona-Nord. Ein Mann war auf der Langenfelder Straße unterwegs, fuhr auf Höhe des Alsenplatzes gegen ein Verkehrsschild, in einen Anhänger und anschließend in ein parkendes Auto.

Hamburg: Autofahrer fährt in parkendes Auto

Er hinterließ eine Spur von Autoteilen auf der Straße, die im Anschluss eingesammelt wurden, so eine Sprecherin der Polizei.

Der Mann war zu dem Zeitpunkt des Unfalls betrunken und sei möglicherweise zudem mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Verletzt wurde bei seiner wilden Fahrt niemand.

Die Beamten nahmen den Mann für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache.