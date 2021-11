Glücklich darf sich wähnen, wer in Hamburg über Wohneigentum verfügt. Denn die Immobilien legen immer mehr an Wert zu und erweisen sich als gute Investition fürs Alter. Das zeigt eine neue Einschätzung des Online-Portals „ImmoScout24“. Am Ende scheint die Entwicklung noch lange nicht.

Wie aus dem „WohnBarometer“ für das dritte Quartal 2021 hervorgeht, sind Eigentumswohnungen in Hamburg im Schnitt 54 Prozent mehr wert als noch 2016. In konkreten Zahlen liegt der Preiszuwachs bei 145.760 Euro für eine 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung mit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung.

Eigentumsimmobilien in Hamburg immer wertvoller

Auch Besitzer:innen von Einfamilienhäusern dürfen sich über eine große Wertsteigerung ihrer Immobilie freuen. Ein Haus mit 140 Quadratmeter Wohnfläche und einem 600 Quadratmeter großen Grundstück liegt in Hamburg laut „ImmoScout24“ mittlerweile 36 Prozent über dem Wert von vor fünf Jahren.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Sowohl bei Eigentumswohnungen als auch bei -häusern reiht sich Hamburg in der bundesweiten Spitze ein, neben München, Köln, Frankfurt am Main und Berlin. Die Hauptstadt ist in beiden Kategorien klarer Spitzenreiter. Einfamilienhäuser stiegen dort seit 2016 im Wert um 67 Prozent, Wohnungen sogar um 84 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: 2300 Euro kalt im Monat? „Mieter sind auch selber schuld!“

Das Ende der Fahnenstange ist allerdings noch nicht erreicht, vermuten die Expert:innen von „ImmoScout24“. „Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Immobilien zum Kauf erwarten wir, dass sich diese Entwicklung auf absehbare Zeit fortsetzt, wenn auch nicht mehr ganz so dynamisch“, sagte Thomas Schroeter, Geschäftsführer des Immobilienportals.

Eigentumsimmobilien hätten sich als „stabile und rentable Kapitalanlage bewährt“, sagte Schroeter weiter. Sie seien eine „sichere Geldanlage“ und eigneten sich damit auch gut zur Altersvorsorge.