In Hotel am Hauptbahnhof: Tschentscher, Promis und jede Menge Rambazamba

Wenn Bier statt Champagner fließt und lange Reden durch Seemannslieder ersetzt werden, dann ist „AHOI Neujahrsempfang“– eine Gala der „hanseatischen Art“. Unter den Hunderten Gästen war am Samstagabend auch höchste Hamburger Prominenz aus Politik, TV, Sport und Musik.

Das Bier war kaltgestellt, der grüne Teppich ausgerollt – Türen auf für den „AHOI“-Neujahrsempfang 2025! Nach fünfjähriger Pause hat die Agentur „Gute Leude Fabrik“ wieder zu ihrem Neujahrsempfang geladen – unter dem Motto „Die Legende lebt“. Und mit einem strikten Dress-Code, der Teilen der bunten Gästeschar in den vergangenen Tagen ordentlich Stress bereitet hatte: Smoking für die Herren, Abendkleid für die Damen.

Im Zusammenspiel mit dem schicken Marmor und Art déco-Stil des traditionsreichen Hotel „Reichshof“ sah das dann auch ziemlich gut aus. Unter den 600 Gästen waren acht Mitglieder des Hamburger Senats, darunter auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Aber auch allerhand TV-Prominenz war vertreten: So feierten auch Alexander Bommes, Jared Dibaba, Julia Westlake, Elton und Nina Petri an der Kirchenallee in St. Georg zu einem ziemlich ordentlichen musikalischen Spektrum von Vicky Leandros bis zu den harten Klängen von Rage Against The Machine.

Herr über das DJ Pult: Der Moderator, Rettungsanitäter und Autor Tobi Schlegl, der es hinter den Reglern auch selbst kräftig krachen ließ.

Mehr als 14.000 Euro für den guten Zweck

Gute Leude Fabrik Sie haben beim Promi-Poker um 2025 Euro für den guten Zweck gespielt (v.l.): Boxweltmeisterin Dilar Kisikyol, Quiz-Profi Sebastian Jacoby („Gefragt, Gejagt“) und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Sie haben beim Promi-Poker um 2025 Euro für den guten Zweck gespielt (v.l.): Boxweltmeisterin Dilar Kisikyol, Quiz-Profi Sebastian Jacoby („Gefragt, Gejagt“) und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit.

Gute Leude Fabrik Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva Tschentscher posieren auf dem „Ahoi“-Neujahrsempfang mit dem Chor „De Trampentrekker“. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva Tschentscher posieren auf dem „Ahoi“-Neujahrsempfang mit dem Chor „De Trampentrekker“.

Ahoi 2025 im Hotel „Reichshof“: Auch die Polit-Prominenz ließ es krachen Ahoi 2025 im Hotel „Reichshof“: Auch die Polit-Prominenz ließ es krachen

Gute Leude Promi-Poker-Teilnehmerinnen: Schauspielerin Rhea-Harder-Vennewald und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) Promi-Poker-Teilnehmerinnen: Schauspielerin Rhea-Harder-Vennewald und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne)

Hafen-Ösi Hubert Neubacher (l.) und Moderator Alexander Bommes Hafen-Ösi Hubert Neubacher (l.) und Moderator Alexander Bommes

Gute Leude AHOI 2025: Die Gastgebenden Lars Meier und Kathrin Wirth-Ueberschär AHOI 2025: Die Gastgebenden Lars Meier und Kathrin Wirth-Ueberschär

„AHOI hat einen besonderen Spaßfaktor. In schweren Zeiten mit ernsten Themen ist es gut, dass man Mut, Zuversicht und die Stimmung beibehält“, sagte Tschentscher. „Spaßfaktor“ gab’s etwa im Bällebad oder an den vielen Flippern. Beim Promi-Poker erspielte Sebastian Jacoby („Gefragt, gejagt“) 2025 Euro, die jetzt an die Jugendabteilung des Curling Club Hamburg gehen. Weitere 14.000 Euro kamen für den Verein „MenscHHamburg“ durch den Erlös einer Tombola zusammen.

Und auch musikalisch mussten die Gäste Einsatz zeigen: Gemeinsam mit dem Shantychor „De Tampentrekker“, bekannt aus der ARD-Talkshow „Inas Nacht“, schmetterten die Gäste um halb eins den Klassiker „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. (mp)