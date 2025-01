Das Miniatur Wunderland in der HafenCity ist ein Sehnsuchtsort in Hamburg. Doch viele Familien können sich den teuren Eintritt nicht leisten. Deshalb öffnen die Eigentümer im Januar die Türen für Arme. Das Gute: Niemand muss sich dafür schämen, denn ein Nachweis ist nicht nötig. Die MOPO sprach mit Frederik Braun, einem der beiden Miniatur-Wunderland-Zwillinge, über rührende Szenen an der Kasse, fiese Tricksereien und sein soziales Engagement, das sich der 57-Jährige auch von anderen Hamburger Unternehmern wünscht.