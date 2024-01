Seit 2020 bepflanzt die Deutsche Wildtier Stiftung Grünflächen an U- und S-Bahnstationen der Hansestadt mit insektenfreundlichen Blumen. In Zusammenarbeit mit der Wall GmbH und dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) werden darüber hinaus die Dächer von Bushaltestellen begrünt . Die Ergebnisse sind erstaunlich.

Sie hat einen schlanken Körper, eine schmale Taille und ist pechschwarz. Wie die Wespe „Stahlblauer Grillenjäger“ zu ihrem (unpassenden) Namen kam, ist unklar. Sicher ist aber: Für Artenschützer ist sie ein stahlblaues Wunder. Denn: Das Insekt wurde 2023 zum ersten Mal in Hamburg nachgewiesen – und ist für die Experten angesichts des immer weiter um sich greifenden Artensterbens ein Zeichen der Hoffnung.

Seit 2020 bepflanzt die Deutsche Wildtier Stiftung Grünflächen an U- und S-Bahnstationen der Hansestadt mit insektenfreundlichen Blumen. In Zusammenarbeit mit der Wall GmbH und dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) werden darüber hinaus die Dächer von Bushaltestellen begrünt. Die Ergebnisse sind erstaunlich.

Seltene Insekten in Hamburg entdeckt: Grabwespen und Goldwespen breiten sich wieder aus

Die Biologen entdeckten bei ihrem Monitoring zahlreiche gefährdete Wildbienen- und auch seltene Wespenarten. Darunter zwei Neu-Nachweise: die Grabwespenart „Stahlblauer Grillenjäger“ sowie eine Goldwespenart.

Auch in anderen Regionen Norddeutschlands machten die Artenschützer vielversprechende Entdeckungen. So wurde auf dem Stiftungsgut in Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern bei einem großen Wildbienen-Monitoring die bis dahin in diesem Bundesland als ausgestorben geltende Flockenblumen-Langhornbiene nachgewiesen.

Einen wahren Schatz entdeckten die Experten im Aschhorner Moor in Niedersachsen: „Fliegende Edelsteine“! Dabei handelt es sich um eine seltene Goldwespenart, die für ihr schillerndes Kostüm bekannt ist. Außerdem fanden die Artenschützer dort gleich drei Segellibellenarten, die auf der deutschen Roten Liste der wirbellosen Tiere als „gefährdet“ geführt werden: die Kleine Moosjungfer, die Große Moosjungfer und die Nordische Moosjungfer.

An neun Standorten im Harz gesichtet: der stark gefährdete Gartenschläfer

Neben den seltenen Insekten wurden die Naturschützer auch im Bereich Reptilien und Amphibien fündig: Sie beobachteten Moorfrösche, Bekassinen und Kreuzottern. „All diese Arten profitieren von der Wiedervernässung“, erklärt Sophia Lansing, Expertin für Feuchtgebiete bei der Deutschen Wildtier Stiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende tote Tiere: Fischer prangern „Aal-Gemetzel“ bei Kraftwerk an

Und in Sachsen-Anhalt stießen die Experten bei einer Suchaktion zum „Tier des Jahres 2023“ auf ein putziges Tierchen, das schon fast vergessen war: „Wir sind vielversprechenden ersten Hinweisen aus einer Region im Harz nachgegangen und haben uns dort mit Wildkameras und Spurentunneln auf die Suche nach dem „Tier des Jahres“ begeben. Tatsächlich konnten wir dabei an neun unterschiedlichen Standorten Nachweise vom stark gefährdeten Gartenschläfer erbringen“, sagt Julia-Marie Battermann, Artenschützerin bei der Deutschen Wildtier Stiftung.

Stark gefährdet: der Gartenschläfer dpa Stark gefährdet: der Gartenschläfer

Obwohl sich der Lebensraum im Harz durch das Fichtensterben und das Beräumen der Flächen stark verändert hat, ist der Gartenschläfer dort offenbar noch anzutreffen. „Jetzt gilt es seinen Lebensraum zu sichern, damit er im Harz eine Zukunft hat“, so Battermann.

Deutsche Wildtier Stiftung wertet Beobachtungsergebnisse als Erfolg ihrer Arbeit

Für die Deutsche Wildtier Stiftung sind die Entdeckungen eine wichtige Bestätigung für den Erfolg ihrer Bemühungen. 2022 hatte die Organisation die rund 500 Hektar große Fläche im Aschhorner Moor mit Mitteln des Wildnisfonds erworben. Nach Rückbau der bestehenden Abbauanlagen soll der Torfabbau im gesamten Gebiet des Aschhorner Moors bis Ende 2024 beendet werden.

Und auch in Hamburg geht der Kampf gegen das Artensterben weiter: „Natürlich führen wir auch in Hamburg die Wildbienen-Projekte im kommenden Jahr weiter“, verspricht Julia-Marie Battermann.