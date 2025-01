Beruflicher Neuanfang? In diesen Branchen werden dringend Leute gesucht

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nicht rosig, aber der Hamburger Arbeitsmarkt bietet trotzdem sehr viele Chancen und offene Stellen. Er hält sich im Jahresvergleich „recht robust“ heißt es aus der Agentur für Arbeit, die Zahl sozialversicherungspflicht Beschäftigter steigt. Und: Ein Drittel der Hamburger Bevölkerung ist 55 Jahre und älter, viele Branchen brauchen also absehbar Nachwuchs.

Wer sich also umorientieren und einen Neustart wagen möchte, der findet in vielen Bereichen gute Chancen. Seiteneinsteiger werden heute mit offenen Armen in Empfang genommen, auch wenn sie nicht mehr jung sind. Im Gegenteil, viele Unternehmen sind mittlerweile gern bereit, erfahrene Mitarbeiter einzustellen, die sich beruflich verändern möchten.

Handwerkskammer Hamburg: Diese Branchen suchen

Anlagenmechaniker Heizungs- und Klimatechnik (das, was man unter SHK kennt)

Elektroniker (Gewerk: Elektrotechnik)

Dachdecker

Kraftfahrzeugmechatroniker (Gewerk KfZ)

Maler und Lackierer

Maurer

Mechatroniker für Kältetechnik

Rohrleitungsbauer und Straßenbauer

Das könnte Sie auch interessieren: Restmüll-Verbot für Altkleider: Wo Hamburger sie jetzt entsorgen sollen

Viele Neueinsteiger beginnen bei der Handwerkskammer (HWK) mit einer klassischen Ausbildung. Azubis werden aktuell in allen Gewerken gesucht. Die HWK hat aktuell 1289 freien Lehrstellen, die große Mehrheit fürs Ausbildungsjahr 2025. Die aktuelle Zahl freier Lehrstellen kann jeder über den Lehrstellenzähler nachsehen.

Eine Umschulung über die Agentur für Arbeit kommt nur für eine kleinere Zahl an Menschen in Betracht. Aber der Blick auf die Berufe, in die dort umgeschult wird, zeigt auch gut, wie der Bedarf dort eingeschätzt wird. So waren die meisten Umschulungen in diesen Bereichen:

– Informatik und Software-Entwicklung

– Gesundheit, Krankenpflege, Rettungsdienst

– Handel

– Erziehung und Sozialarbeit

– Arzt- und Praxishilfen

– Holzverarbeitung

– Steuerberatung

– Energietechnik