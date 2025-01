Eine neue EU-Richtlinie schreibt vor, dass Altkleider, Bettwäsche und andere textile Abfälle ab diesem Jahr nicht mehr in den Restmüll wandern dürfen, sondern recycelt werden müssen. Doch was tun mit verschmutzten, beschädigten oder unbrauchbaren Textilien, die nicht mehr für Sozialkaufhäuser oder Altkleidersammlungen geeignet sind? Die Stadtreinigung in Hamburg hat einen Plan – der allerdings nicht sofort umsetzbar ist.