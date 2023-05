Hamburger Kirschblütenfest: So war der Auftakt – und so geht es weiter

Zahlreiche Menschen kamen zum Alterufer: Das Hamburger Kirschblütenfest hat am Freitagabend mit dem traditionellen Feuerwerk begonnen. Besucherinnen und Besucher schauten gebannt in den Himmel. Am Samstag gibt es ein weiteres Highlight.

Auch vom Wasser aus konnten Gäste das Spektakel bewundern, wer wollte und sich rechtzeitig bemühte, konnte sich ein Kanu oder Tretboot ausleihen. Bis Sonntag können Besucher noch das Straßenfest genießen, wie die Stadt Hamburg mitteilte.

Kirschblütenfest in Hamburg: Kirschblütenkönigin reist nach Japan

Ein weiteres Highlight ist die Krönung der Kirschblütenkönigin am Samstag. Zuletzt hatte Lina Hilmer das Amt inne. Die Königin repräsentiert Hamburg und reist unter anderem nach Japan, um dort Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft zu treffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ärger am Generalkonsulat: Hamburgs Ukrainer sind sauer

Seit 1968 feiert die japanische Gemeinde Hamburg das Kirschblütenfest und bedankt sich damit bei der Hansestadt unter anderem für die über 30-jährige Städtepartnerschaft mit Osaka. (dpa/ncd)