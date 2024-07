Ganz besonderes Konzept: Bäckereikette eröffnet neue Filiale in Hamburg

Gute Nachrichten für Fans der „Braaker Mühle“: Die bekannte Bäckereikette eröffnet am Samstag einen sogenannten Concept-Store im Karoviertel – mit einem ganz besonderen Angebot.

Die „Braaker Mühle“ ist eine 165 Jahre alte Traditionsbäckerei mit mehr als 25 Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am 13. Juli 2024 öffnet das neue Ladenkonzept „Brotladen“ in der Marktstraße 40a (St. Pauli).

Bei diesem Bäcker gibt es nur Brot

Das Konzept: Auf kleinen, aber feinen 13 Quadratmetern gibt es hier eine Auswahl an hochwertigem Brot. Und das wird hier ausschließlich am Stück verkauft – täglich von 10 bis 18 Uhr. Kuchen, Snacks und Brötchen gibt es hier nicht.

„Das Brot wird stets am Stück angeboten, um Frische und Geschmack zu bewahren“, sagt Brotsommelier Tim Lessau. „Die kräftig („rösch“) ausgebackene Kruste schützt die saftige Krume und hält sie auf natürliche Weise über Tage frisch.“

Der neue Brotladen im Karoviertel sei einerseits als ein Schritt in Richtung Hamburger Innenstadt und andererseits als Pilotprojekt gedacht, so Lessau. Später sollen noch weitere Brotladen-Standorte folgen.