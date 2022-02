Beliebte Modemarke eröffnet neue Filiale in Hamburgs Innenstadt

Das Streetware-Label „Carhartt“ kommt mit einer zweiten Filiale nun auch in die Hamburger Innenstadt. Das Geschäft soll im Sommer dieses Jahres öffnen.

Mit der neuen Filiale in der Hamburger Innenstadt wird die US-Modemarke ihr neuntes Geschäft in Deutschland eröffnen. Der Laden an der Poststraße 20 wird 260 Quadratmeter groß sein. Eine Filiale gibt es in Hamburg bereits an der Schanzenstraße.

Shopping in Hamburg: US-Modemarke mit robuster Kleidung

Die Modemarke wurde 1889 von dem Amerikaner Hamilton Carhartt gegründet und bietet typisch amerikanische, robuste Arbeitskleidung. (ncd)