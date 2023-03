„Belästigung“: Nach Comeback-Post löscht Naddel Foto mit Unbekanntem wieder

Erst am Sonntag kehrte Nadja Abd el Farrag nach knapp einem Jahr Pause zurück zu Instagram. Nun löschte sie ihr Posting wieder – und prangert Belästigung an.

An ihrem 58. Geburtstag am Sonntag postete die Hamburgerin auf ihrem Instagam-Kanal – auf dem fast ein Jahr Sendepause war – ein Foto mit einem unbekannten, jungen Mann. Ihre Follower:innen freuten sich daraufhin sehr über die Rückkehr der ehemaligen Schlagersängerin im Netz und fragten, wer der junge Mann an ihrer Seite sei. Doch die Frage ließ sie bis zuletzt unbeantwortet und auch sonst scheint ihr die Lust am Posten nur kurz nach ihrer Rückkehr schon wieder vergangen zu sein.

Naddel: Nach Instagram-Comeback löscht sie Post wieder

Auf ihrem Account ist das Foto von Sonntag gelöscht, stattdessen: ein schwarzes Bild und dazu ein erklärender Text. So schreibt Abd el Farrag: „Leider ist es nicht mal mehr möglich einen Geburtstagspost zu veröffentlichen ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fakeaccount belästigt zu werden. Wieviel Frustration muss man in sich tragen um so zu sein!?“

Und weiter: „Manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern, insbesondere dann wenn man so viel „Dreck“ am stecken hat, wie die Dame mit dem Fakeaccount. Demnächst mehr.“ Klingt also ganz so, als wolle sie ihre knapp 20.000 Follower:innen bald aufklären, wer sie da konkret belästigt hat.

Genau wie schon zu ihrem Instagram-Comeback am Sonntag, bei dem zahlreiche Kommentare zu lesen waren, die sich über Naddels Rückkehr freuten, nehmen die Follower:innen auch jetzt Anteil. So schreibt einer etwas besorgt: „Das schwarze Bild hat mir echt kurz Angst gemacht.“ Und ein anderer schließt sich an, meint: „Ging mir auch so“. Weiter gibt es auch aufmunternde Worte: „Lass dich nicht unterkriegen Nadja! Es gibt immer Idioten. Es gibt auch Menschen die dir gerne folgen.“ Mit Sicherheit bringt Naddel bald Licht ins Dunkeln. (alp)