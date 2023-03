Naddel sendet Lebenszeichen nach einem Jahr – doch wer ist der Unbekannte neben ihr?

Rund ein Jahr warteten die Follower von Nadja Abd El Farrag, alias „Naddel“, auf ein Lebenszeichen der Bohlen-Ex – nun meldete sich die Hamburgerin mit einem Post zurück, der aber einige Fragen bei ihren Fans aufwirft.

Am Sonntag wurde auf Abd El Farrags Kanal nach knapp einem Jahr mal wieder ein Foto veröffentlicht. Darauf zu sehen: Die 58-Jährige selbst und ein junger Mann, den man bisher noch nie an ihrer Seite gesehen hatte. Dazu schreibt sie: „Memories 2022“, also Erinnerungen 2022, und den Hashtag #itsmybirthday (dt. Es ist mein Geburtstag). Und tatsächlich: Am Sonntag, 5. März, ist Naddel 58 Jahre alt geworden.

Nadja „Naddel“ Abd El Farrag: Erster Post nach einem Jahr

Viele ihrer 19.000 Follower:innen freuen sich, dass sie wieder etwas von Naddel zu sehen bekommen und kommentieren: „Endlich ein Lebenszeichen! Wir haben uns alle Sorgen gemacht“ oder „Wie geht’s dir Nadja, lange nicht von dir gehört.“ Außerdem: Neben Geburtstagsglückwünschen immer wieder die Frage nach dem unbekannten Mann auf dem Foto.

So fragt eine Followerin etwa: „Wer ist denn der Süße neben dir?“ Doch Naddel hat darauf bisher noch keine Antwort gegeben. Nur so viel: Auf eine weitere Frage einer Userin „Ist der Süße noch zu haben?“, schreibt Naddel: „Ja, ist er … Bewerbungen bitte per DM“. Scheint also, als wenn eins schon mal auszuschließen ist: Ihr Freund ist er nicht.

Mit Sicherheit klärt Naddel ihre Follower:innen bald auf – und verrät vielleicht auch, wie sie ihre lange Social-Media-Pause so verbracht hat. (alp)