„MontanaBlack“: Hamburger Internet-Star schmeißt hin

Viele Menschen spielen täglich „Call of Duty“, „Fifa“, „Fortnite“ und Co., aber nur wenige streamen es auf Plattformen wie „YouTube“, „Twitch“ und „Instagram“. Marcel Eris, besser bekannt als „MontanaBlack“, macht genau das und ist damit eine echte Berühmtheit geworden. Seit dem 13. Februar haben seine Fans jedoch nichts mehr von dem Hamburger gehört. Nun meldet er sich bei Twitter und schockiert.

Der 33-jährige MontanaBlack verdient sich mit Livestreams seiner Spiele-Sessions auf ganz unterschiedlichen Konsolen sein Geld. Dadurch und durch die Erlöse seiner zwei bisher veröffentlichten Bücher hat er ein geschätztes Millionen-Vermögen aufgebaut.

„MontanaBlack“ verabschiedet sich auf Twitter

Doch nun das. „Melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen, um wieder der alte zu werden. Wann oder wie, weiß ich grade selber noch nicht. Danke“, schreibt der 33-jährige Hamburger, der gebürtig aus Buxtehude kommt, auf seinem Twitter-Account.

Rund drei Millionen Zuschauer hat „MontanaBlack“, der von seinen Fans auch „Monte“ genannt wird, allein auf der Plattform „YouTube“. Über 32.000 mal wurde sein Beitrag bei Twitter geliked.

Fans kommentieren den vorübergehenden Abschied mit Herz-Emojis und stehen offenbar hinter seiner Entscheidung. Einer schreibt: „Wünsche dir viel Kraft Monte, komm stärker zurück!“.

Hamburger Streamer: Möglicher Grund für „MontanaBlacks“ Karriere-Aus

„MontanaBlack“ ist nicht der einzige „YouTuber“, der sich aus dem Geschäft zurückzieht. „Ich weiß nicht mehr, wer ich bin“: Mit diesen Worten beginnt das letzte Video auf dem YouTube-Kanal von Super-Influencer Josef Buchholz aka Joey’s Jungle. Der 26-Jährige verkündet darin seinen Abschied von der Plattform – obwohl er damit seinen Lebensunterhalt verdient.

Er habe das Gefühl, sein Körper sei „von tausend Stimmen eingenommen“, die ihm erklärten, was für ihn gut und richtig sei, „damit ich so lebe, wie ich leben soll.“ Er habe sich, so der 26-Jährige weiter, „verloren auf dem Weg, mich zu finden.

Ob eine derartige Überlastung auch der Grund für die plötzliche Karriere-Pause von „MontanaBlack“ ist, ist bisher unklar. Am 8. Februar postet der YouTube-Star bei Twitter, dass er sich bald einer Vollnarkose unterziehen werde. Ob dies im Zusammenhang mit seinem Twitter-Abschied steht, bleibt auf Anfrage der MOPO unbeantwortet.