Schwerer Crash in Wandsbek am Friedrich-Ebert-Damm: Am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr prallten zwei Autos bei einem Verkehrsunfall zusammen. Einer der Fahrer soll bei Rot über die Ampel gefahren sein.

Ein Passant, der den Unfall beobachtete, alarmierte den Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Fahrerin eines der Fahrzeuge unter Schock. Verletzt wurde niemand.

Laut Angaben der Polizei soll der Fahrer des einen Autos bei Rot über die Ampel gefahren sein.