Unfall bei Baustelle: Auto kippt auf Willy-Brandt-Straße um

Kollision auf der Willy-Brandt-Straße! Am Montagnachmittag sind zwei Autos ineinander gefahren. Eine Fahrerin wurde verletzt. Es kam zu einem langen Stau.

Bei einer Baustelle auf der Willy-Brandt-Straße hat es gekracht: Gegen 16.40 Uhr kam es zu dem schweren Unfall, bei dem zwei Autos kollidierten. Ein VW Up kippte um und landete auf der Seite. Die Fahrerin wurde verletzt und in eine Klinik gebracht, so die Feuerwehr zur MOPO. Sonst verletzte sich niemand.

Unfall in Hamburg: Ursache noch unklar

Die Willy-Brandt-Straße war bis 18.18 Uhr teilweise gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau in Richtung stadteinwärts.

Das könnte Sie auch interessieren: Selbst schuld? Schimmel-Zoff im Saga-Haus

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, sagte die Polizei zur MOPO. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. (ncd)