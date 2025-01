Behörden warnen vor Sturmflut im Norden

An der Nordseeküste und an der Elbe steigt das Wasser. Teils könnte am Morgen die Sturmflutmarke erreicht werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut an der Nordseeküste und an der Hamburger Elbe. Am Morgen werde an mehreren Pegeln der Elbe in Hamburg ein Pegelstand von 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet, teilte das BSH mit.

Ab Pegelständen von 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser wird an der Nordsee von einer Sturmflut gesprochen. Mit größeren Schäden ist aber erst bei sehr viel höheren Wasserständen zu rechnen.

Wasser steigt auch in Ostfriesland und an der Weser

Auch an der nordfriesischen Küste kann am Morgen die Sturmflutmarke erreicht werden. Der Prognose zufolge könnten Dagebüll und Husum betroffen sein. Auch am Eidersperrwerk bei Tönning werde ein Pegelstand von 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte Ausfälle im Fährverkehr nach Föhr und Amrum an.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexuelle Übergriffe: „In Krankenhäusern kommt man sich zwangsläufig körperlich nah“

Das Morgen- beziehungsweise das Vormittags-Hochwasser an der ostfriesischen Küste sowie im Weser- und Elbegebiet werde 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, so das BSH. (dpa)