Baustellen in Hamburg: Hier droht am Wochenende Stau

Auf der A255 finden am Wochenende umfangreiche Asphaltierungsarbeiten statt. Autofahrer:innen müssen sich daher auf Sperrungen und Verkehrsbehinderungen einstellen. Auch die A7 wird am Freitagabend gesperrt. Die A1 steht wieder mit drei Fahrstreifen in Richtung Lübeck zur Verfügung.

Die Arbeiten auf der A255 finden ab Freitag, 23. Juli um 22 Uhr, bis Montag, 26. Juli um 5 Uhr, statt. Grund für die Asphaltierungsarbeiten sind erhebliche Mängel in der Deckschicht der A255, die in den 1980er Jahren erbaut wurde. Durch die Verflechtung zwischen der A225 und der B75 sind auch Sperrungen der B75 während der Deckschichtsanierung vorgesehen. Auch die Kattwykbrücke muss ab Montag, den 26.Juli um 5 Uhr bis November vollgesperrt werden.

Hamburg: Sperrungen auf A255 am Wochenende

Folgende Verkehrsführungen werden am Wochenende aufrechterhalten:

Die Ausfahrten von der A255 zur A1 Richtung Lübeck stehen zur Verfügung.

Die A255 kann in Richtung Süden auf zwei Fahrstreifen und in Richtung Norden auf einem Fahrstreifen befahren werden.

Die B75 ist zur A255 Richtung Hamburg-Centrum offen.

Die Auffahrt und Ausfahrt von der A255 zur A1 und von der A1 zur A255 stehen eingeschränkt zur Verfügung.

Hamburg: Diese Straßen sind ab Montag offen

Ab Montag, 26. Juli um 5 Uhr stehen folgende Straßen zur Verfügung:

Auf der A255 gibt es zwei Fahrstreifen je Richtung.

Die A255 Anschlussstelle (AS) HH-Veddel ist in beiden Richtungen mit allen Fahrbeziehungen verfügbar.

Die B75 ist in Richtung Harburg und Richtung HH-Centrum offen.

Die B75 Anschlussstelle Hamburg-Georgswerder in beiden Richtungen offen.

Die Auffahrt von der B75 aus Harburg kommend Richtung Süden zur A255/A1 wird voraussichtlich am Mittwoch, den 28. Juli um 5 Uhr wieder geöffnet.

Das Fahrziel A1 Richtung Süden aus dem Hafen kommend kann über die AS HH-Veddel oder über die Kornweide zur AS HH-Stillhorn erreicht werden.

Wenn möglich: Home-Office nutzen oder den Nahverkehr

Ab Samstag, 24. Juli um 5 Uhr, wird die Ausfahrt der A1 an der Anschlussstelle HH-Billstedt aus Lübeck kommend in Richtung HH-Centrum wieder für den Verkehr freigegeben. Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs wird ausgeweitet und es stehen zusätzliche Kapazitäten von Harburg nach Hamburg Hauptbahnhof zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH rechnet mit einer hohen Verkehrsmenge am Morgen Richtung HH-Centrum und ab 15 Uhr in Fahrtrichtung Süden mit erheblichen Behinderungen. Nutzer werden gebeten entsprechend früher oder später als gewohnt ihre Fahrt anzutreten, um die Verkehrslast besser zu verteilen. Zudem wird empfohlen, die Möglichkeit zur Nutzung des Homeoffice individuell zu prüfen oder wenn möglich die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen.

Tunnel Stellingen: Sperrung der A 7

Die Bauarbeiten am und um den Tunnel Stellingen sollen an diesem Wochenende fortgesetzt werden. Die A7 ist daher ab Freitag, 23. Juli um 22 Uhr, bis Samstag, 24. Juli um 6 Uhr, in Richtung Süden/Hannover zwischen dem Dreieck HH-Nordwest/AS HH-Eidelstedt und der AS HH-Stellingen gesperrt. Ab 21 Uhr wird bereits die Auffahrt an der Anschlussstelle HH-Eidelstedt in Richtung A7 Süd gesperrt.

Die Ableitung erfolgt über die Anschlussstelle HH-Eidelstedt/Dreieck HH-Nordwest. Die Verkehre auf der A23 aus Norden kommend werden ebenfalls an der AS HH-Eidelstedt abgeleitet. Ab dort der Bedarfsumleitung U44 bis zur AS HH-Stellingen folgen und wieder auf die A7 in Richtung Süden auffahren. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, ist die Nacht von Samstag, 24. Juli, um 22 Uhr, auf Sonntag, 25. Juli, um 6 Uhr als Reservenacht vorgesehen.