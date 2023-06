Bauarbeiten: Köhlbrandbrücke wird tagelang gesperrt

Fast 60 Stunden lang geht am Wochenende nichts mehr auf der Köhlbrandbrücke. Für Reparatur- und Wartungsarbeiten wird das Hamburger Hafen-Wahrzeichen gesperrt.

Die Bauarbeiten seien „planmäßig“ vorgesehen, hieß es am Dienstag von der Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA). Die Sperrung startet am Freitagabend (22 Uhr) und soll am Montagmorgen (5 Uhr) enden.

Hamburg: Köhlbrandbrücke gesperrt – das sind die Umleitungen

In Fahrtrichtung Westen wird der Verkehr über die U30 (Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße) umgeleitet.

In Fahrtrichtung Osten läuft der Verkehr über die U40 (Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattywkdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Ellerholzweg – Roßdamm).

Wer während der Sperrung zum Containerterminal Tollerort oder ins Hafengebiet „Ross“ fahren möchte, muss am Wochenende über die Nippoldstraße ausweichen. (fbo)