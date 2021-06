Bauarbeiten gehen gut voran: Wichtige Hamburger Kreuzung wird jetzt vorzeitig gesperrt

Eimsbüttel –

Schon seit März wird hier umgebaut: Weil die Bauarbeiten an der Kreuzung Doormannsweg/Fruchtalle aber nun so gut vorangehen, soll diese nicht wie geplant Anfang August, sondern schon am Himmelfahrtswochenende gesperrt werden.

Wie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mitteilte, soll die Fahrbahn von Donnerstag, 21. Mai, ab 5 Uhr bis Sonntag, 24. Mai, um 22 Uhr großflächig erneuert werden.

Auch ein Teil der Fruchtallee zwischen der Emilienstraße und dem Doormannsweg in Richtung Christuskirche soll für diese Zeit gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Der Fuß- und Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bushaltestellen „Fruchtalle / Hamburghaus“ werden durch die Haltestellen „Schulweg“ und „Alsenplatz“ ersetzt.

Kreuzung in Eimsbüttel: Ab Juni beginnt die nächste Bauphase

Vor August wird die Kreuzung dennoch nicht fertig: Ab Mitte Juni gehen die Arbeiten in die nächste Bauphase über, die bis Ende August andauern soll. Dann steht im Doormannsweg wieder je ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Allerdings: In dieser Phase kann dann nicht aus der Fruchtallee nach links in den Doormannsweg abgebogen werden. (se)