Seit dem Sommer wird die A255 an den Elbbrücken saniert. Rück- und Umbauarbeiten erfordern eine kurzfristige nächtliche Sperrung an diesem Wochenende. Auf der A210 wurde eine geplante Sperrung dagegen verschoben.

Betroffen ist die südliche Fahrtrichtung, dort wird die baustellenbedingte Verkehrsführung zurück- und im Bereich des Georgswerder Bogens umgebaut. Die Arbeiten starteten bereits am Freitag um 19 Uhr. Um 5 Uhr am Samstag soll die A255 wieder freigegeben werden, ehe abends ab 20 Uhr bis 6 Uhr am Sonntagmorgen weitere Arbeiten anstehen. Autofahrer:innen sollen stattdessen einen freibleibenden Fahrstreifen oder die Parallelfahrbahn nutzen.

A255 kurzfristig gesperrt, Arbeiten auf A210 fallen aus

Auf der A210 fällt eine vom 25. Oktober bis zum 12. November geplante Sperrung zwischen der Anschlussstelle Bredenbek bis zum Autobahnkreuz Rendsburg dagegen aus.

Dort war eine Deckschichtsanierung geplant. Aufgrund des Schadensbildes sei der Sanierungsaufwand jedoch wesentlich größer als angenommen, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit.

Die Arbeiten sollen nun im kommenden Jahr stattfinden. Der Termin steht noch nicht fest. (fbo)