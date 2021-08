An den kommenden beiden Wochenenden kommt es in Hamburg aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Wilhelmsburg zu Einschränkungen des Bahnverkehrs. Aber auch auf der Straße wird mit Behinderungen gerechnet.

Die S3 zwischen Hammerbrook und Harburg-Rathaus fährt von Samstag, den 4. September bis Sonntag, den 5. September sowie Samstag, den 11. September bis Sonntag, den 12. September im 20-Minuten-Takt. Die S31 fällt aus.

Von den Arbeiten an der Brücke ist auch die B75 in Wilhelmsburg betroffen. Auf Autofahrer kommt eine Sperrung der Auffahrt an der Anschlussstelle HH-Georgswerder in Fahrtrichtung Süden zu. Eine Umleitung über die Veddeler Straße, Harburger Chaussee, Hafenrandstraße, Reiherstieg, Hauptdeich, Bei der Wollkämmerei, Mengestraße, Dratelnstraße zur B75 Anschlussstelle Hamburg-Wilhelmsburg ist ausgeschildert.

Hamburg: Vollsperrung der A7

Die Vollsperrung der A7, Höhe Stellingen, startet am Freitag, den 3. September um 21 Uhr und endet am Montag, den 6. September um 5 Uhr. Die Umleitungen der Vollsperrung betreffen nicht direkt die B75. Auf der A1 ist jedoch mit dichtem Verkehr am Wochenende in Fahrtrichtung Süden zu rechnen.

Grund für die Einschränkungen des Verkehrs ist der Tausch von vier Rollenlager an der zweigleisigen Eisenbahnbrücke für die S-Bahn über die B75 in Wilhelmsburg. Sie bilden das Bindeglied zwischen Widerlager und Brücke.