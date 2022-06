Musik, Kunst, Urban Art: Die 48-Stunden-Party im Süden Hamburgs

Seit zwölf Jahren zeigen die Elbinseln mit dem „48h Wilhelmsburg“-Festival, was musikalisch in ihnen steckt. Unter dem Motto „#geradejetzt“ wird das Festival vom 10. bis 12. Juni stattfinden. Musiker:innen aller Genres und Altersstufen spielen an alltäglichen Orten von Kirchdorf-Süd über den Inselpark und die Neue Mitte bis ins Reiherstiegviertel für ihre Nachbarn.

„48h Wilhelmsburg“ soll für Meinungsvielfalt, Diskussionskultur, Unterschiede und Gemeinsamkeiten stehen. Nachdem sich Hamburger:innen lange Zeit coronabedingt nur im Supermarkt oder auf Bildschirmen sehen konnten, soll die Veranstaltung Menschen wieder zusammenbringen.

Hamburg: Festival mit ernsten Gesprächen

Doch an dem Wochenende wird es auch um die finanzielle Zukunft des Festivals gehen. „Unter dem Motto ,#geradeJETZT‘ möchten wir am ,48h‘-Wochenende ins Gespräch mit Entscheider:innen und Besucher:innen kommen und über eine verlässliche und nachhaltige Finanzierung von ,48h Wilhelmsburg‘ sprechen“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Publikumsgespräch findet am 12. Juni um 14 Uhr statt. Neben vielen anderen politischen Akteuren hat auch Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), bereits seine Teilnahme bestätigt.

Neben Gesprächen, Diskussionen und musikalischer Unterhaltung finden außerdem ein Flohmarkt, ein Urban-Art-Bingo und eine Kunstausstellung statt. Weitere Infos gibt es hier.