Kurzfilm-Festival Hamburg startet: Große Themen in nur wenigen Minuten

Was wird aus uns in den nächsten Jahren? Wird es mehr oder weniger Krieg, Pandemien und Klimakatastrophen geben und was macht das mit uns? Diese und ähnlichen Fragen haben sich die Filmemacher gestellt, deren Produktionen nun beim Kurzfilm-Festival Hamburg gezeigt werden.

Mehrere Tausend Einreichungen haben die drei Komitees des Kurzfilm-Festivals Hamburg in den vergangenen Monaten gesichtet – 91 davon haben es in die Wettbewerbs-Programme geschafft. Von Dienstag an sind sie im Rahmen des Festivals in der Hansestadt zu sehen. Sie alle drehen sich um das, was vor uns liegen könnte. „Echoes From the Near Future“ (auf Deutsch: „Echos aus der nahen Zukunft“) lautet das Motto des 38. Kurzfilm-Festivals Hamburg.

91 Filme laufen ab 31. Mai im Wettbewerbs-Programm

Die Filme von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt drehen sich um hochaktuelle Themen wie die Klimakrise, Pandemie, Krieg, Heimat – und entwerfen gleichzeitig filmische Utopien für eine gemeinsame Zukunft, wie die Veranstalter vor Festivalbeginn mitteilten. Die Filme sind eingeteilt in den internationalen und den deutschen Wettbewerb sowie den „Dreifachen Axel“ – Filme unter drei Minuten. Die Wettbewerbsfilme gelten als das Herzstück des Festivals. Die mit insgesamt bis zu 15.500 Euro dotierten Preise werden am Montag (1. Juni) verliehen.

Für die künstlerische Leiterin des Festivals, Maike Mia Höhne, sei schon der Auswahlprozess der Filme ein Geschenk gewesen. So habe das Team gesehen, was gerade der Stand der Dinge in Sachen Kurzfilm ist. „In diesem Jahr haben wir die Lust am Geschichtenerzählen ganz besonders gespürt: Einerseits in Melodramen mit starken Protagonist:innen und großen Gefühlen. Andererseits auch im Kleinen, Essayhaften“, teilte sie mit.

In Festivalprogramm laufen zudem insgesamt mehr als 200 Filme außerhalb des Wettbewerbs. Dabei stehen unter anderem Asien, Ekstase und Banken im Mittelpunkt. Zusätzlich zu den Kurzfilmen stehen Seminare, Workshops und Panels auf dem Programm. Der kürzeste Film ist nur 30 Sekunden lang, der längste Kurzfilm dauert 47 Minuten.

Kinder-Kurzfilm-Festival startet schon am 29. Mai

Das Kurzfilm-Festival Hamburg gehört eigenen Angaben zufolge zu den renommiertesten und wichtigsten Kurzfilmfestivals Europas. Seit 1986 werden im Festival jedes Jahr Hunderte Filme gezeigt. 2022 gibt es wieder sechs Programmkinos und das Festivalzentrum Post als Festivalorte. Bereits am Sonntag wird das 24. Mo&Friese Kinder-Kurzfilm-Festival eröffnet – dort laufen diesmal 63 Filme aus 32 Ländern.