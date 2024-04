Bäume von Heli abgeseilt – So lassen sich die Reichen ihre Dachterrassen begrünen

Ein Maklerbüro preist den Neubau als „ein Gebäude von höchster architektonischer Prägnanz“. Im Luxuswohnturm „The Crown“ am Strandkai (HafenCity) kostet der Quadratmeter durchschnittlich 18.000 Euro. Damit dürften die Wohnungen zum Teuersten gehören, das Hamburg zurzeit an Wohnraum zu bieten hat. Um es den reichen Bewohnern gemütlich zu machen, werden offenbar keine Mühen gescheut: Zuletzt wurden Bäume herbeigeschafft – per Lufttransport.

So ein Anblick bietet sich nicht alle Tage: Schaulustige konnten am Donnerstag in der HafenCity beobachten, wie ein Hubschrauber einen Pflanzenkübel auf die Terrasse einer der oberen Wohnungen abseilte. Der Wohnturm „The Crown“, mit seinen 16 Stockwerken, liegt direkt am Wasser. Die Wohnungen bieten einen traumhaften Ausblick über die Elbe, auf die Elbphilharmonie oder die Speicherstadt.

HafenCity: Hubschrauber schafft Grün für Dachterrasse herbei

Auf den Terrassen der Penthäuser sollen nach den Plänen des Architekten Christoph Ingenhoven Bäume wachsen. Dabei handelt es sich offenbar um sturmfeste Felsenbirnen. Die MOPO fragte beim Projektentwickler DC Developments nach, ob die Fahrstühle des Gebäudes zu klein für die Bäume gewesen seien. Bisher äußerte sich der Entwickler nicht dazu.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger XXL-Mall eröffnet später – Mieter reagieren sofort

Ist so ein Lufttransport eigentlich ohne Weiteres möglich? Anscheinend schon: „Sobald ein Pilot die Kontrollzone des Towers anfliegt, muss er sich beim Lotsen melden“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung der MOPO. Das fragliche Gebäude liege in der Kontrollzone des Towers in Fuhlsbüttel. Davon abgesehen müssten Transporte dieser Art jedoch nicht extra genehmigt werden, so die Sprecherin. (doe)