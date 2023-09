Hamburger Verkehrsader: Wichtige Brücke wird wieder voll gesperrt

Wegen des Austauschs einer maroden Brücke, kommt es auf der B5 immer wieder zu Vollsperrungen. Am letzten Septemberwochenende müssen sich Autofahrer noch einmal auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Diesmal wird die B5 vom 29. September ab 22 Uhr bis 1. Oktober um 12 Uhr voll gesperrt werden, das kündigte die Verkehrsbehörde am Freitag an. Auch diesmal ist eine großräumige Umleitungsstrecke über die A25 / A1 vorgesehen.

B5: Vollsperrung wegen Brücken-Bauarbeiten

Der Verkehr wird dann bereits an der Anschlussstelle Moorfleet von der A1 abgeleitet und auf dem Ring 2 zur Bergedorfer Straße (B5) geführt. An der Anschlussstelle Hamburg Billstedt ist in dieser Zeit sowohl aus Norden wie aus Süden kommend, eine Weiterfahrt in Richtung Bergedorf nicht möglich. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. Die HVV-Busse können die Sperrung wie gehabt passieren.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich der Sperrung weiträumig über die A1 / A25 (wie ausgeschildert) zu umfahren, die angrenzenden Wohngebiete zu meiden und wenn möglich auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen.

Bei den Arbeiten müssen für den Überbau der Brücke 20 Meter lange Träger eingehoben werden. Diese werden mit Tiefladern, die Überlänge haben, nachts angeliefert. Für den Einhub werden zwei große Kräne auf die Fahrbahn gestellt. (mp)