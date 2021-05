Autoposer in Hamburg: SOKO stoppt SUV – Auspuff zu laut

Harburg -

Die SOKO Autoposer hat am Mittwochabend in der Moorstraße in Harburg ein SUV aus dem Verkehr gezogen. Der Mercedes ML 350 war der Kontrollgruppe durch seinen lauten Sound aufgefallen.



Die Beamten überprüften das Auto und stellten fest, dass ein in Deutschland verbotenes Soundmodul im Fahrzeug verbaut war – es sorgte für einen satteren Auspuffsound. Die Polizei hat das Auto zur weiteren Begutachtung beschlagnahmt.



Hamburg: Autoposer müssen wohl vorerst zu Fuß gehen

Der Halter des Fahrzeug saß zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht selbst am Steuer, sondern eine 23-jährige Frau. „Beide müssen, so ihnen kein zugelassener Pkw zur Verfügung steht, die nächsten Wochen wohl zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren“, so ein Beamter vor Ort.



Das könnte Sie auch interessieren: Autoposer im Tunnel – AMG-Mercedes: Polizei stoppt Luxusschlitten in der City

Da durch die Moorstraße die meisten Buslinien Harburgs führen, kam es teilweise zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.