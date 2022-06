Autofahrer aufgepasst: Langfristige Sanierungsarbieten in Barmbek im Sommer

Barmbeker müssen sich in den Sommermonaten auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Gleich mehrere Straßen müssen umfangreich saniert werden, weil sie den heutigen Anforderungen nicht mehr standhalten.

Betroffen sind der Straßenzug Barmbeker Markt / Bramfelder Straße zwischen Hamburger Straße und Habichtstraße, sowie die Straßen Dehnhaide zwischen Barmbeker Markt und Langenrehm und Fuhlsbüttler Straße zwischen Bramfelder Straße und Maurienstraße.

Im Zeitraum zwischen dem 27. Juni bis voraussichtlich 2. September werden die ramponierten Fahrbahndecken erneuert, „um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, wie es vom zuständigen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) heißt.

Zusätzlich zu den Asphaltierungsarbeiten werde ein Teil der Nebenflächen in der Fuhlsbüttler Straße nahe der Asklepios Klinik Barmbek instandgesetzt. „Die Arbeiten werden abschnittsweise in 12 Bauphasen teils überschneidend ausgeführt, um die Beeinträchtigungen räumlich und zeitlich zu begrenzen“, so der LSBG.

Ein Großteil der Arbeiten werde zudem an den Wochenenden in den Sommerferien ausgeführt. Anwohner seien durch eine Anliegerinformation bereits informiert worden. (prei)