Autofahrer aufgepasst: Straße im Süden Hamburgs über Monate vollgesperrt

Ab Montag, den 28. Oktober, müssen sich Anwohner und Autofahrer in Harburg auf Bauarbeiten einstellen. Die Neue Straße soll zwischen Am Soldatenfriedhof und der Buxtehuder Straße in vier Bauabschnitten grundlegend saniert werden – und zwar bis März 2025.

Das Bezirksamt Harburg verkündet, dass Gegenstand der Bauarbeiten ein Pflasteraustausch auf der Fahrbahn ist. Zusammen mit der Erneuerung einiger Entwässerungsleitungen soll so eine bessere Befahrbarkeit gewährleistet werden. Zuletzt soll der Gehweg im Bereich Lämmertwiete eine einheitliche Oberfläche bekommen.

Anwohner aufgepasst: Zufahrt für den KfZ- Verkehr ist voraussichtlich bis März 2025 gesperrt

Während der Bauarbeiten sind die Straßenabschnitte jeweils für den KfZ-Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt in die Neue Straße ist ohne Wendemöglichkeit bis zur Baustelle möglich. Für Fußgänger und Fahrradfahrer werde eine Möglichkeit geschaffen, die Baustelle sicher zu passieren.

Die ersten beiden Bauabschnitte umfassen den Bereich zwischen Hermann-Maul-Straße und Hausnummer 55. Eine Zufahrt zu den Grundstücken ist währenddessen nicht möglich. Dennoch sei „eine fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke gewährleistet“, wie das Bezirksamt Harburg mitteilt. (apa)