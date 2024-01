Autofahrer aufgepasst! Hamburg steht in diesem Blitzer-Ranking ganz weit oben

Meist reicht schon ein unachtsamer Moment beim Autofahren, da leuchtet es plötzlich rot auf und ein Knöllchen kommt mit der Post nach Hause: Geblitzt zu werden ist ärgerlich – und laut einer neuen Analyse in manchen deutschen Städten wahrscheinlicher als in anderen. Auch Hamburg ist in einer Kategorie weit vorn: Demnach müssen sich Autofahrer der Hansestadt vor einer Blitzer-Art besonders in Acht nehmen.

Ob fest oder mobil: Für die allgemeine Verkehrssicherheit sind Blitzer ein Muss. Eine aktuelle Analyse von Goldenstein Rechtsanwälte hat geprüft, wie viele Blitzer durchschnittlich in Deutschlands 40 größten Städten stehen. Die Daten hat die Verbraucherkanzlei über die Verkehrs-App „blitzer.de“ gesammelt und anschließend ins Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche gesetzt. Darüber berichtete unter anderem das „Abendblatt“.

Hamburg auf Platz 4 im Ranking um mobile Blitzer

Dabei kam heraus: Durchschnittlich sind in Deutschlands Großstädten 11,47 Blitzer pro 1000 Hektar Straßenfläche zur gleichen Zeit aufgestellt. Die klare Nummer 1 in dem Ranking: Freiburg mit durchschnittlich 35,37 Blitzern pro 1000 Hektar Straßenfläche.

Hamburg landet mit einem Schnitt von 10,83 Blitzern pro 1000 Hektar Straßenfläche nur auf Platz 19 und damit etwa unter Köln (16,15) oder Hannover (22,56). Blickt man allerdings nur auf die Anzahl von mobilen und teilstationären Blitzern, dann sieht das ganz anders aus: Im Schnitt stellte die Kanzlei einen Wert von 1,3 mobilen oder teilstationären Blitzern gleichzeitig pro 1000 Hektar Straßenfläche fest. Hamburg kommt allerdings auf einen Wert von 2,19 – und landet damit auf Platz 4. Einzig in Mannheim (2,6), Oberhausen (2,7) und Bonn (3,87) lauern mehr mobile Blitzer im Verhältnis zur Straßenfläche.

Blitzer-Analyse: Hier wird deutschlandweit am meisten geblitzt

Im Gegensatz zu festen Blitzern seien mobile oder teilstationäre Geschwindigkeitskontrollen gerade deshalb so gefährlich für zu schnell fahrende Autofahrer, da selbst Ortskundige sie nicht kennen, so die Kanzlei. Daher lösen sie auch mehr aus als feste Blitzer, von denen in Hamburg laut Analyse 56 stehen. Mobile Blitzer stehen in der Hansestadt im Durchschnitt 14,23 zur gleichen Zeit.

Schlusslicht des Rankings ist Magdeburg: Im ganzen Stadtgebiet steht kein festes Blitzgerät. Und auch die Anzahl von mobilen Blitzern ist in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt mit einem Wert von 0,6 pro 1000 Hektar Straßenfläche gering. Einzig Bremen kann diesen Wert mit 0,31 noch unterbieten.