Autobahn in Hamburg: Pendler aufgepasst: Bauarbeiten ab kommender Woche

Moorfleet -

Die dicke Planke sorgt für mehr Schutz auf unseren Autobahnen – bei einem Unfall wurde sie kürzlich zerstört. Nun wird der sogenannte Anpralldämpfer an der A1-Anschlussstelle Moorfleet erneuert. Deshalb müssen sich Autofahrer ab Dienstag auf Einschränkungen einstellen.

Ein neuer Anpralldämpfer muss in der Anschlussstelle Richtung Lübeck eingebaut werden, der den aktuellen Richtlinien entspricht. Dafür müssen die alten Planken abgerissen, eine neue Baugrube ausgehoben, ein Fundament gegossen und der neue Anpralldämpfer montiert werden.

A1 in Hamburg: Bauarbeiten in Moorfleet ab kommender Woche

Die Arbeiten beginnen am kommenden Dienstag um 9 Uhr und enden am kommenden Freitag um 12 Uhr. Täglich von 9 bis 16 Uhr werden der Standstreifen und der erste Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Autobahndreieck HH-Südost (35) und der Anschlussstelle HH-Moorfleet (34) für den Verkehr gesperrt. Zwei Fahrstreifen stehen den Autofahrern während dieser Zeit weiterhin zur Verfügung. Außerhalb der angegebenen Arbeitszeiten wird der Verkehr dreistreifig an der Baustelle vorbeigeführt, der Standstreifen bleibt durchgängig gesperrt.

Achtung: Die Abfahrt in Richtung Norden von der A1 an der Anschlussstelle Moorfleet bleibt während der gesamten Bauzeit gesperrt. Eine Umleitung über die A25 ist eingerichtet. (mp)