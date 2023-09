Schwerer Unfall in Rahlstedt: Am Montagabend ist ein Auto in einen Linienbus gekracht. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und konnte sich nicht von selbst befreien! Sie kam verletzt in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah gegen 23.15 Uhr auf der Rahlstedter Straße auf Höhe der Hausnummer 209. Das Auto krachte frontal gegen einen HVV-Bus, so die Polizei zur MOPO.

Der Bus der Linie 362 war in Richtung Rahlstedt Bahnhof unterwegs. Die Fahrerin des Autos wurde eingeschlossen und musste von Rettungskräften befreit werden. Sie wurde verletzt und mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht, erklärte die Feuerwehr der MOPO.

Hamburg: Im Bus waren keine Fahrgäste

Eine weitere Person an der Unfallstelle erlitt einen Schock. Sonst verletzte sich niemand. Im Bus sollen sich keine Fahrgäste befunden haben.

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Auto war aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und so mit dem Bus kollidiert. (ncd)