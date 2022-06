Partystimmung bei Erobique in Hamburg: „Kommt mal wieder runter, Leute!“

22 Grad, Sonnenschein und Live-Musik, die Lust aufs Tanzen macht: Perfekter könnte ein Abend im Stadtpark nicht sein. Am Samstag trat der Hamburger Musiker Erobique auf der Freilichtbühne auf und brachte mit seiner Gute-Laune-Musik wohlige Stimmung ins Publikum. „Erobiques große Gartenparty“ hieß die Show.

Carsten „Erobique“ Meyers Musik gehört keinem gängigen Genre an. Sie passt in vielerlei Schubladen, aber auch in keine so richtig: Schlager, Disco, Pop? Man weiß es nicht. Erobique selbst ernannte sich jedenfalls zum „vorerst letzten Discopunk“.

Es liegt Partylaune in der Luft, als sich am Samstag die Wiese vor der Freilichtbühne füllt. Das Publikum ist entweder um die 30 Jahre alt – einzelne könnten als Hipster bezeichnet werden – oder gehört der Altersgruppe 50+ an. Erobiques Musik spricht viele Generationen an.

Hamburg: Viele Generationen im Publikum von Erobique-Konzert

Pünktlich um 20 Uhr steht der Star des Abends dann da: Mit blauer Latzhose und rotem Sweater erinnert der Hamburger ein bisschen an Super Mario. Sein erster Song: „Ich mag Leute“. „Danke, dass ihr heute alle da seid“, ruft er seinem Publikum zu.

Die Musiker tragen am Samstagabend rote Overalls und Latzhosen.

Es wird schnell klar: Das wird ein angenehmer Tanzabend. Jeder ist gut drauf, jeder bewegt sich, ein paar Texte werden laut mitgesungen.

Ganz besonders fällt jedoch auf: Es werden keine Handys hochgehalten. Heute Abend ist es nicht wichtig, Fotos und Videos zu machen und in sozialen Netzwerken zu teilen. Es zählt nur, dabei zu sein, Spaß zu haben und zu feiern.

Erobique-Highlight: „Urlaub in Italien“

Es folgt ein Song über seine erste „After Hour“ – quasi die Party nach der Party – mit dem Titel „Überdosis Freude“. Danach „Sexy Maserati“ – und irgendwann das Highlight des Abends: „Urlaub in Italien“. Es fühlt sich an, als wären die rund 4000 Menschen hauptsächlich wegen dieses einen Songs gekommen. Die Hände sind erhoben, viele halten sich in den Armen und singen laut mit.

„Kommt mal wieder runter, Leute!“, sagt er nach dem Song. Meint es aber nicht so, denn er macht direkt weiter mit seinem nächsten bekannten Hit „Easy Mobeasy“. Gefühlte 15 Minuten spielt er den Song – und er wird kein bisschen langatmig.

Das Konzert neigt sich langsam dem Ende. Er bedankt sich wieder: „400.000 Euro sind mit den Eintrittskarten eingenommen worden“, erzählt er nebenbei.

„Danke, dass ihr euch alle heute die Zeit genommen habt und hier seid“, sagt Erobique. „Ich möchte euch allen empfehlen, das 9-Euro-Ticket zu kaufen. Fahrt damit nach Sylt“, empfiehlt er. Das Publikum lacht. Dann läuft er noch einmal mit seiner Band rechts von der Bühne runter und macht eine Polonaise durch das Publikum.

Noch eine stilvolle Verbeugung auf der Bühne – dann ist die Band verschwunden. Die gute Stimmung unter den Zuschauern bleibt.